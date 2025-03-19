Опубликовано пророчество Джуны на 2025 год

Советский экстрасенс Джуна, чьи целительские и провидческие способности были подтверждены в научной лаборатории, оставила после себя много посланий о событиях будущего, в котором мы уже живем. Так, в 2025 году должен завершиться кризисный цикл перемен.

«Она делала свои предсказания задолго до начала конфликта между Россией и Украиной. Ее слова о новой реальности предвещают начало перемен, часть из которых будет сопряжена с трудностями… Что касается геополитической напряженности, стоит запастись терпением – со временем ситуация стабилизируется», – приводит пророчество Джуны «МК».

Что еще говорила Джуна про наше время:

С 2020 по 2025 г. в России ожидается период трудностей, однако это не обязательно плохо: «это и время нового, а новое рождается в муках».

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Бояться России следует ближайших соседей, которые всеми силами попытаются навредить стране.

«Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем. И то, что наше было, то нашим станет».

США – «они – не наши; не по пути нам с ними», однако «мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире», «если никто мешать не будет, они найдут общий язык».

Таким образом экстрасенс еще задолго до конфликта на Украине предсказала и кризис в отношениях России с ближайшим соседом, и вхождение в состав РФ новых регионов.

Ранее «ФедералПресс» писал про библейские пророчества о надвигающемся конце света, которые начали сбываться. Также стало известно предсказание старца Илия перед смертью о судьбе России и Украины, передает издание 360.ru.