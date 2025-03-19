Путин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Надежду Бабкину с 75-летием, отметив ее уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент пожелал народной артистке России «доброго здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях».

«Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», - говорится в телеграмме.

Глава государства также особо отметил общественную работу Надежды Бабкиной и ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив.

Сегодня Надежде Бабкиной исполняется 75 лет. Она является основателем и руководителем московского государственного академического театра «Русская песня», а также выступает с сольными программами. Певица входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, занимает пост руководителя «Фонда поддержки деятелей культуры» и благотворительного фонда «Народная певческая культура».