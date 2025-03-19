Суд отменил итоги выборов главы Березовского в Свердловской области

Суд признал недействительными результаты выборов главы Березовского в Свердловской области, на которых победила Юлия Маслакова. Об этом сообщает 66.ru.

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Голосование состоялось в местной гордуме в конце января. Несмотря на то, что Маслакова взяла самоотвод, ее фамилия осталась в списке. В результате она набрала 17 голосов, а действующий мэр Евгений Писцов — всего шесть.

Маслакова не явилась на инаугурацию 17 февраля и с тех пор не приступила к работе. Коллеги утверждали, что не видели ее с конца января. Местные жители были обеспокоены и ходили к ее дому с криками «Выходи!». Затем она подала иск в суд.

Известно, что она занимает должность начальника отдела инвестиционного развития администрации Березовского. По данным СМИ, Маслакова могла быть «техническим кандидатом», а также является женой водителя Писцова, передает местный портал.

Выборы становятся предметов инфоповодов по всему миру. Так, в США пес по кличке Саймон выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка, но он, в отличие от российской чиновницы, все же вступил в должность.