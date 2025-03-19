Никита Михалков прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем

Режиссер Никита Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

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Об этом сообщили в пресс-службе народного артиста.

— А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья, — цитирует ТАСС представителя Михалкова.

Ранее Shot сообщал, что Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. По информации канала, в начале марта 79-летний Михалков почувствовал себя плохо — у него резко поднялось давление. Народного артиста якобы доставили в больницу, а позже выявили проблемы с сердцем и давлением.

В СМИ также писали и о госпитализации российского юмориста Евгения Петросяна: изначально сообщалось, что он попал в реанимацию. У артиста якобы случилось желудочно-кишечное кровотечение, после чего его экстренно доставили в Боткинскую больницу.

В скором времени супруга Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила его госпитализацию. Однако она опровергла сообщения о том, что юморист находится в реанимации в тяжелом состоянии, назвав эту информацию фейком.