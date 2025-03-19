Никита Михалков прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем

Режиссер Никита Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе народного артиста, пишет ТАСС.

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Ранее Telegram-канал Shot заявил, что в начале марта Михалкова госпитализировали с повышенным давлением. Утверждалось, что после этого у режиссера обнаружили проблемы с сердцем.

В пресс-службе режиссера назвали информацию фейком. Представитель Михалкова пожелал здоровья тем, кто «распространяет эти леденящие душу слухи».

Отметим, что жена Михалкова Татьяна также опровергла информацию, предположив, что это «старая перепечатка». По ее словам, сейчас ее супруг чувствует себя хорошо. В беседе с журналистами ТАСС она подчеркнула, что любой человек может посещать больницу и ходить к доктору — это обычная ситуация.