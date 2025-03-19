Никита Михалков попал в больницу

Telegram-канал SHOT сообщает, что в начале марта режиссера Никиту Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем. По данным Telegram-канала, у 79-летнего режиссера резко поднялось давление.

SHOT утверждает, что тогда Михалкова доставили в больницу, где врачи стабилизировали его состояние. По информации Telegram-канала, режиссеру назначили курс лечения и отпустили домой, сейчас он чувствует себя лучше.

Летом 2023 года СМИ сообщили, что Михалков попал в одну из московских больниц из-за нарушений ритма сердца. Позже информацию о госпитализации опровергли в пресс-службе режиссера.

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В январе того же года Михалкова госпитализировали, его представитель сообщил, что у режиссера грипп. СМИ писали, что некоторое время режиссер находился в реанимации.