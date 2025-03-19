В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом 19 марта в Росавиации Артем Кореняко.

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
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Он подчеркнул, что в настоящее время экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Пилот самолета, следовавшего рейсом МоскваНовокузнецк, запросил экстренную посадку. Причиной стало треснувшее лобовое стекло. Отмечается, что воздушное судно приземлилось без происшествий.

До этого россияне застряли во Владивостоке на 15 часов из-за задержки рейса. Вылет самолета в Екатеринбург должен был состояться 18 марта в 07:20 (00:20 по московскому времени), однако его отложили из-за поломки воздушного судна.

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