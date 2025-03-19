Депутат Кошелев: нужно выплачивать пенсионерам пособие на домашних животных

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Государство должно квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Кошелев.

Депутат Кошелев: нужно выплачивать пенсионерам пособие на домашних животных
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Парламентарий отметил, что такая инициатива частично решит острейшую проблему бездомных животных. Так, содержание животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует минимальному размеру пенсии.

Пособие позволит содержащим домашних питомцев пенсионерам не отказывать себе в самом необходимом. Кошелев подчеркнул, что выплата пособий на животных приведет к повышению продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. 11 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии

Владимир Бурматов заявил о необходимости закрепления нормы на законодательном уровне о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак.

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