«Кукурузник» остается: на каких самолетах будут летать россияне

Программу субсидированных авиаперевозок в ближайшее время не закроют, а с 2026 года могут распространить не только на полеты между регионами, но и внутри одного большого субъекта РФ. Об этом глава Минтранса Роман Старовойт рассказал на заседании Комитета Госдумы по транспорту 18 марта. Рейсы, по его словам, будет выполнять малая авиация, правда, с поставками так давно ожидаемых «Байкалов» возникли трудности. Зато легендарные Ан-2 останутся в строю, и уже есть проекты новых самолетов «Аккорд» и «Танго». «Парламентская газета» узнала подробности.

Плаваем меньше, летаем больше

Глава Минтранса рассказал о работе ведомства в 2024 году в рамках подготовки к отчету Правительства в Госдуме. Было много цифр. Дорожный ремонт, к примеру, просел на треть: в прошлом году починили только 1,4 тысячи километров полотна, тогда как в 2023-м — 2,1 тысячи. Не радуют показатели морских перевозок: пассажиров за год стало меньше почти на миллион — 1,6 миллиона. Зато речной транспорт подрос с 10,6 миллиона до 12,1 миллиона пассажиров.

Неплохо обстоят дела на железной дороге: 1,2 миллиарда пассажиров, что на 7 процентов больше, чем в 2023-м. Авиаперевозки тоже в плюсе: 111,7 миллиона человек летали разными рейсами в 2024 году, а годом раньше — 105,4 миллиона. Но больше всего наших сограждан перемещаются, конечно, городским пассажирским транспортом. Больше 14 миллиардов билетов купили они в 2024 году. В регионы приехали 7,7 тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, что рекорд.

По графику идет строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Новые поезда помчатся между столицами в 2028 году, заверил Роман Старовойт. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Новые дешевые полеты

В Россию летают 50 зарубежных авиакомпаний из 26 стран, а из нашей страны можно улететь в 24 иностранных государства. Это, по словам Романа Старовойта, прямое доказательство, что мы не находимся в изоляции. Но львиная доля всех авиапассажиров приходится на внутренние рейсы: 84,7 миллиона человек из общих 105 миллионов.

В регионах действуют 225 аэродромов и 2,8 тысячи посадочных полос. Члены Комитета Госдумы по транспорту обратили внимание на программу субсидируемых авиаперевозок — это когда государство оплачивает часть стоимости билета для определенных категорий людей, проще говоря, дает льготы. В 2025 году в списке 267 направлений, из них 72 новых — до этого года они не субсидировались. Например, рейсы из Вологды в Санкт-Петербург, из Горно-Алтайска в Уфу, из Благовещенска в Магадан.

Программа хорошая, сказал зампред транспортного комитета Юрий Григорьев, но она станет еще полезнее, если дешевые билеты будут продавать не только на межрегиональные рейсы, а на перелеты внутри одного региона. «Это поможет решать социальные проблемы», — сказал депутат. И получил ответ министра, что сделать это ведомство планирует, но уже не в 2025 году, так как бюджет сверстан. А в 2026-м — вполне. При этом в приоритете останутся труднодоступные регионы и территории. Понимая социальную значимость вопроса, в Госдуме создадут рабочую группу по межрегиональной авиации, добавил глава Комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Летай, Россия!

Самый популярный самолет для рейсов внутри регионов и между ними на относительно небольшие расстояния — Ан-2, легендарный «кукурузник». Несмотря на то что модель морально устарела, люди в регионах и сами пилоты просят не запрещать ее, обратился к министру зампред Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин. Тем более что альтернативы Ан-2 пока что в достаточном количестве нет.

Не раз звучало название нового легкого самолета «Байкал», который в будущем должен стать основой отечественной малой авиации, но, по словам главы Минтранса, с ним «возникли трудности». Он не уточнил, какого свойства. Но есть и перспективные разработки, добавил Роман Старовойт: отечественные конструкторы совсем недавно показали малые самолеты «Танго» и «Аккорд».

Летать точно будем на своем, уверен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Вопрос о списании «кукурузников» сейчас не стоит, заверил он. Но люди должны летать только на полностью сертифицированных, то есть безопасных машинах. Силовая установка в Ан-2 сейчас импортная, стоит задача перевести борта на отечественную, а затем и выбрать новый двигатель. Грузопассажирская версия самолета будет сертифицирована до середины 2025 года, сказал Ядров.

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В преддверии юбилея Победы Роман Старовойт сообщил о тематическом украшении вокзалов и запуске нарядных поездов, в которых будут звучать записи стихов о России.

Особое внимание Минтранс уделяет безопасности на Крымском мосту: в 2024 году на подъезде к нему досмотрели три миллиона машин, в которых нашли 1,4 тысячи единиц нелегального оружия и 160 единиц взрывчатки.

Что касается городского транспорта, то повторения рекорда поставок 2024 года в этом году не случится — урезали бюджет. Упор в Минтрансе делают на автобусы малого, среднего и большого класса, отметил Роман Старовойт, потому что инфраструктура троллейбусов и трамваев дорогая.

Министр обещал обсудить с представителями МВД вопрос возвращения на дороги стационарных постов ГАИ. С таким предложением обратился депутат Петр Аммосов, считающий, что так порядка будет больше.