У посольства США в Москве начали демонтировать Z-инсталляцию

В Москве возле здания посольства США на Новинском бульваре начали демонтировать инсталляцию, посвященную специальной военной операции. На это обращает внимание Телеграм-канал "Осторожно, новости", публикуя соответствующее видео.

На опубликованных видеокадрах рядом с большими буквами ZVO работает тяжелая техника и рабочие. С помощью крана в кузов грузовика осторожно грузят конструкции.

По данным канала, патриотическую инсталляцию с надписями "Zа победу", "Сила v правде" и "Отважные" установили напротив посольства США в конце ноября 2023 года.

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Пока нет оифицальных данных с чем связаны проводимые работы. Рабочие говорят, что фигуры убирают временно - на помывку. По их словам, такие же работы уже проводили в прошлом году.