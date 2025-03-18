В России вводят обязательную маркировку звонков

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную маркировку звонков от компаний. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Принятый законопроект предполагает внести изменения в закон «О связи». Согласно сообщению Госдумы, этот законопроект направлен на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Инициатива вводит обязательную маркировку звонков, поступающих от компаний, включая массовые. При этом, абонентам добавят возможность отказаться от подобных звонков через своего оператора связи.

«Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые», — сказано в законопроекте.

Отмечается, что все юридические лица будут обязаны предоставлять полные и достоверные данные о своих звонках операторам связи, а также бесплатно маркировать все свои звонки. В случае, если компания проигнорирует нежелание абонента получать такие звонки, последний может подать соответствующую жалобу оператору.

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