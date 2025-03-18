Стартовал прием заявок на премию «Приоритет: Цифра — 2025»

Стартовал прием заявок на национальную премию в области информационных технологий «Приоритет: Цифра - 2025», сообщили в оргкомитете конкурса.

© Пресс-центр национальной премии «Приоритет-2025»

Отмечается, что участники могут подать заявку в одной или нескольких из 40 номинаций, а также в специальной категории «ИТ-Персона».

Как отметил сопредседатель экспертного совета премии «Приоритет: Цифра — 2025», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, конкурс стал важным ориентиром для российской ИТ-отрасли. По его мнению, он не только выделяет передовые цифровые решения, но и создает импульс для их внедрения в ключевые сферы экономики.

«Такие инициативы помогают формировать устойчивый рынок отечественного ПО, поддерживают разработчиков и стимулируют создание конкурентоспособных ИТ-продуктов. Отмеченные премией проекты становятся драйверами цифровой трансформации и укрепляют позиции России на международном технологическом рынке», — считает Лашин.

Уже в третий раз организаторы премии будут отмечать передовые технологии и инновационные решения российских ИТ-компаний. В конкурсе смогут принять участие представители крупного, среднего и малого бизнеса. В прошлом году победителями стали 37 компаний из более чем двухсот участников.

В этом году в рамках конкурса проекты номинантов получат широкую коммуникационную поддержку: на сайте премии, в социальных сетях и на площадках информационных партнеров. Генеральным медиапартнером премии стал медиахолдинг Rambler&Co, а медиапартнерами – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Также запланированы онлайн-дискуссии «Технологии здесь и сейчас». Кроме того, в ходе недели открытых презентаций участники представят свои разработки экспертному совету премии.

Первый этап отбора завершится к концу марта, а основные конкурсные мероприятия продлятся до 30 мая. Заявки принимаются на официальном сайте премии. Победителей объявят 25 июня на торжественной церемонии награждения в Москве.