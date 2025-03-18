Мизулина рассказала о новой схеме втягивания студентов в наркобизнес

Мошенники начали втягивать студентов в наркобизнес через фейковые объявления о работе репетиторами. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она указала, что свои объявления злоумышленники размещают на порталах, предназначенных для поиска работы. После получения отклика они переводят переписку с жертвой в мессенджер, где в результате диалога выясняется, что суть предлагаемой работы заключается не в репетиторстве, а в изготовлении, расфасовке или распространении наркотических веществ. Чтобы заставить студентов выполнять данную деятельность мошенники прибегают к психологическому давлению. В частности, они убеждают их в том, что это легкий заработок и призывают «не мириться с бедностью».

Мизулина отметила, что для борьбы с такими ситуациями необходимо задействовать все возможности, в том числе социальную рекламу. Кроме того, по ее словам, нужно больше лидеров мнений, которые говорили бы с аудиторией о данной проблеме на простом языке.