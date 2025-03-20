Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Немецкое общество внешней политики, ФРГ).

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Организация создана в 1955 году, штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным прокуратуры, эксперты организации активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.