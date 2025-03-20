Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной организации Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Немецкое общество внешней политики, ФРГ).
Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Организация создана в 1955 году, штаб-квартира находится в Берлине. Одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей", - отметили в Генпрокуратуре.
По данным прокуратуры, эксперты организации активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.
"С начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на нашу страну и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи. Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями", - отметили в Генпрокуратуре.