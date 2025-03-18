Фальков призвал искоренять некачественное образование

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал не делить некачественное высшее образование на техническое и гуманитарное, а также на московское или региональное, его просто необходимо искоренять.

Об этом Фальков сообщил на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

"Я предлагаю говорить о сбалансированном развитии системы высшего образования в столице и в регионах. У нас есть регионы, где университеты готовят, как правило, выпускников этого региона и для этого региона. <…> Есть регионы, которые принимают школьников гораздо больше, порой существенно больше, чем надо для их рынка труда. В этом нет ничего предосудительного, так сложилась исторически система высшего образования. <…> В этом смысле Москва и Санкт-Петербург, исторически так сложилось, что здесь мощности образовательные гораздо больше, поскольку Москва всегда готовила не только для Москвы, а Питер не только для Питера, но и для всей страны", - сказал он.

Фальков подчеркнул, что некачественное образование "и в Рязани некачественное, и в Москве некачественное, и в Хабаровске некачественное".

"Я бы его не стал делить на некачественное гуманитарное и некачественное инженерное. Надо в принципе с некачественным высшим образованием [бороться], стараться его искоренять", - добавил он.

Говоря о платном образовании, глава министерства заметил, что выпускники некоторых вузов, обучавшихся платно, превосходят выпускников некоторых вузов, которые обучались на бюджете.

Ранее Фальков предложил наделить Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема в университеты независимо от ведомственной принадлежности вуза, так как платный прием тоже должен работать на задачи государства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что студенты из регионов, обучающиеся в столичных вузах, после выпуска "к себе домой уже не вернутся", поэтому необходимо сократить их прием. Она обратила внимание на то, что нужно делать акцент на региональные университеты, "чтобы люди оставались в своих регионах, учились в своих вузах, рожали детей, решали жилищные проблемы".