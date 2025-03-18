Генконсул прокомментировал сообщения о вспышке ротавируса среди туристов РФ в Египте

Сообщения о вспышке ротавируса среди российских туристов в отелях египетского курорта Макади-Бэй к югу от Хургады не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Ранее в интернете появилась информация о «масштабной эпидемии ротавируса» среди россиян в Макади-Бэй. Отмечалось, что симптомы появляются через три-пять дней после прилета. Российские туристы считают, что причиной ротавируса могла стать некачественная вода.

«Сообщения о вспышке ротавируса в отелях Макади-Бэй не соответствуют действительности. Случаев обращения от российских туристов не было», — прокомментировал это Воропаев.

По его словам, в департаменте здравоохранения провинции Красное море заверили, что никакой эпидемии ротавируса в Макади-Бэй нет, ситуация находится под контролем.