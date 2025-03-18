Ольга Любимова: 130-летие Сергея Есенина отметят по всей стране

События, приуроченные к 130-летию Сергея Есенина, пройдут в этом году по всей стране, заявила Ольга Любимова. Министр культуры РФ отметила, что "Сергей Есенин - это не просто имя в истории русской литературы, это символ глубокой связи между поэзией и душой русского народа".

© Российская Газета

К юбилейной дате, отмечаемой в 2025 году, по всей стране запланирована насыщенная афиша: выставки, показы спектаклей, различные культурно-массовые мероприятия. Площадками станут музеи, театры, библиотеки, образовательные организации, издательства и научные сообщества по изучению творческого наследия поэта, отметила глава ведомства.

Так, в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова уже проходит выставка "Есенин. Бесконечная легенда". В Государственном музее-заповеднике С.А.Есенина в селе Константиново Рязанской области, где родился и провел детство поэт, в октябре 2025 года запланирован Всероссийский есенинский праздник поэзии, кульминацией которого станет праздничный концерт.

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля планируется выставка "Имажинисты. Путешествие в прекрасное. К 130-летию со дня рождения и 100-летию памяти Сергея Есенина". Выставка начнет работу с 29 октября 2025 года. Госфильмофонд России в октябре 2025 года проведет на базе кинотеатра "Иллюзион" специальный показ архивной хроники ко дню рождения поэта.

В федеральных театрах страны в течение года пройдут показы спектаклей по произведениям Сергея Есенина, а также посвященные жизни и творчеству поэта. Например, в Московском художественном академическом театре имени М.Горького запланированы показы спектакля "Женщины Есенина", в Московском губернском драматическом театре - "Хулиган. Исповедь", в Рязанском областном музыкальном театре - "Есенин. О любви".

К празднованию юбилея поэта присоединятся и федеральные библиотеки. Так, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино запланированы дипломатические публичные чтения произведений Сергея Есенина на русском и иностранных языках с участием послов иностранных государств.