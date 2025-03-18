Медведев: уроки Великой Отечественной войны должны найти отражение в повестке ПМЮФ
XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в мае в дни празднования 80-летия Победы, эта тематика должна найти отражение в его повестке, так как уроки прошлого влияют на будущее.
Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на итоговой коллегии Министерства юстиции РФ.
"Одно из наиболее важных событий для юридического сообщества в течение многих лет - это форум, который готовится министерством юстиции, а именно Петербургский международный юридический форум, на котором собираются тысячи участников из десятков стран мира", - сказал Медведев, подчеркнув, что мероприятие собирает все юридическое сообщество страны. "В этом году он пройдет в мае, когда вся наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что это должно найти отражение и в повестке дня форума, имею в виду уроки прошлого, поскольку прошлое всегда влияет на будущее, и мы это сейчас понимаем как никто другой", - сделал акцент политик.