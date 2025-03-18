Медведев: уроки Великой Отечественной войны должны найти отражение в повестке ПМЮФ

XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в мае в дни празднования 80-летия Победы, эта тематика должна найти отражение в его повестке, так как уроки прошлого влияют на будущее.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на итоговой коллегии Министерства юстиции РФ.