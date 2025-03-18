Медведев: уроки Великой Отечественной войны должны найти отражение в повестке ПМЮФ

ТАСС

XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет в мае в дни празднования 80-летия Победы, эта тематика должна найти отражение в его повестке, так как уроки прошлого влияют на будущее.

Медведев: уроки Великой Отечественной войны должны найти отражение в повестке ПМЮФ
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Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на итоговой коллегии Министерства юстиции РФ.

"Одно из наиболее важных событий для юридического сообщества в течение многих лет - это форум, который готовится министерством юстиции, а именно Петербургский международный юридический форум, на котором собираются тысячи участников из десятков стран мира", - сказал Медведев, подчеркнув, что мероприятие собирает все юридическое сообщество страны. "В этом году он пройдет в мае, когда вся наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что это должно найти отражение и в повестке дня форума, имею в виду уроки прошлого, поскольку прошлое всегда влияет на будущее, и мы это сейчас понимаем как никто другой", - сделал акцент политик.

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