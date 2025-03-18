Российские заключенные стали чаще заключать брак

Абсолютное большинство (около 70 процентов) осужденных, которые совершили преступление во второй, третий и более разы, не имели семей. У тех же, кто был женат или замужем, за время их нахождения за решеткой брак распался у каждого третьего. При этом самая тяжелая ситуация — у женщин.

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Криминологи и правозащитники проанализировали возможную взаимосвязь семейного положения и преступности, а также влияние мест лишения свободы на институт брака. Для этого использовали данные последней переписи осужденных.

Стоит отметить, что в целом доля женщин в общей структуре преступности составляет 16 %, хотя их самих в России больше (77,9 миллионов человек или 54,5 % населения), чем мужчин (67,7 миллионов или 46,5 %). При этом доля женщин, находящихся в «местах не столь отдаленных» еще меньше - 8,8. И хоть число представительниц прекрасной половины за решеткой мало, но две третьих (!) из них там находятся повторно. Выяснилось, что среди женщин-рецидивисток 72 % не состояли в браке на момент совершения преступления (в 1999-ом году таких было меньше - 66 %). Примерно такая же ситуация у мужчин-уголовников: среди них 70, 6 % не женатые (но тут наблюдается хоть небольшой, но прогресс — в 1999-ом таких было 73 %).

У 40% осужденных женщин, которые были в браке на момент осуждения, за время отбывания наказания семья распалась. У мужчин ситуация опять-таки чуть лучше: только 30 % бывших в официальном браке развелись за период отсидки. Причем, в основном инициатива о расторжении брака исходила от супруга (супруги), который находился на воле. Статистика показала, что в целом женщины больше готовы ждать и терпеть, что связано с особенностями менталитета и физиологии.

Из позитивных новостей: возросла доля браков, заключенных рецидивистами за решеткой: у мужчин на 1,7 %, у женщин на 1,9 %. Это может быть связано с развитием официальной и неофициальной переписки заключенным с людьми на воле.