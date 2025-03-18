Филиалы омской больницы, в которой лежал Навальный*, решили закрыть

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о прекращении работы нескольких подразделений Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова.

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Об этом «ФедералПресс» в пресс-службе регионального минздрава.

«Эти кабинеты и здравпункты обслуживали население Левобережья Омска до ввода в эксплуатацию поликлиники № 2 им Кабанова на улице Комарова, 20. С момента открытия новой поликлиники они не функционировали», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что планируется прекратить работу отделений на бульваре Архитекторов и улице Дмитриева, кабинета общей врачебной практики на улице Конева, а также здравпунктов на проспекте Комарова и улице 70 лет Октября.

«Ничего необычного в этом нет, просто с приходом нового руководителя больницы, все просто приводят в порядок документально», – резюмировали в минздраве.

Напомним, что в августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный* попал в Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова. Мужчину сняли с самолета, следовавшего из Томска в Москву, и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже оппозиционера перевезли в немецкую клинику.

*ФБК, ВКЛЮЧЕН МИНЮСТОМ В РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА