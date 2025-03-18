Правила поступления в вузы для выпускников колледжей изменят

Выпускников техникумов, колледжей и профучилищ будут принимать в вузы по результатам вступительных испытаний в случае соответствия их образовательной программы профилю образовательных программ бакалавриата и специалитета в вузе. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 марта.

Согласно документу, если профиль программы обучения в университете соответствует завершенной программе колледжа или техникума, абитуриент должен будет сдавать вступительные экзамены в вузе.

Например, выпускник медколледжа, изучавший «Сестринское дело», при поступлении в вуз на программу «Лечебное дело» будет сдавать вступительные испытания, а не предоставлять результаты ЕГЭ. Однако если профиль образования не совпадает, как в случае с переходом с программы «Бухгалтерский учет» на «Лечебное дело», абитуриенту придется сдавать ЕГЭ.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, эти изменения упростят и сделают более прозрачными поступления в вузы для выпускников колледжей.