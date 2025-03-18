«Бессмертный полк России» напомнил о значении Крымской весны в канун годовщины возвращения полуострова в состав России.

Крымская весна стала поворотным моментом в истории страны, вернув полуостров в состав России. В 2014 году миллионы крымчан на референдуме выразили желание присоединиться к России, что было расценено многими как исправление исторической несправедливости, отметили в «Бессмертном полку России».

Крым всегда занимал важное место в истории России, за его земли велись многочисленные войны. На полуострове оставили след многие известные деятели искусства, включая Владимира Набокова, Ивана Бунина и Марину Цветаеву. Они упоминали Крым в своих произведениях, подчеркивая его культурное значение.

Крымская весна вызвала живой отклик у многих известных людей, таких как дирижер Валерий Гергиев и музыкант Игорь Бутман. Они говорили о важности возвращения полуострова и его исторической принадлежности к России. Для ветеранов Великой Отечественной войны Крым остался символом героизма, вдохновляющим современных защитников Отечества.

В канун годовщины воссоединения Пермское отделение «Бессмертного полка России» и краевой центр «Авангард» подготовили видеоролик со стихами, посвященными истории полуострова. Ветеранов Крыма, защищавших его в годы войны, чествуют и вспоминают как пример доблести.

«Бессмертный полк России» будет рассказывать истории защитников Крыма на протяжении всего дня, а также предлагает ознакомиться с работами о его истории. Среди рекомендуемых книг – «Легенды Крыма» Никандра Маркса и труд Алексея Исаева «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Также журнал «Историк» выпустил обзор ключевых событий полуострова.

В рамках годовщины «Бессмертный полк России» запустил флэшмоб #мойКрымэто, предлагая жителям страны рассказать о своих впечатлениях и воспоминаниях, связанных с полуостровом. Этот флэшмоб призван подчеркнуть значение Крыма для россиян и напомнить о его роли в истории и культуре страны.

Крым отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией, спустя одиннадцать лет после подписания договора о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.