Глава Кировской области раскритиковал ксенофобские комментарии жителей

На еженедельном совещании с членами областного правительства Александр Соколов выразил обеспокоенность по поводу ксенофобских высказываний, прозвучавших от жителей Кировской области.

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Глава региона сообщил о подписании соглашения с руководством Хатлонской области Таджикистана.

«Я посмотрел комментарии под постом [о подписании соглашения]. Многие (я надеюсь, подавляющее меньшинство) поняли это совершенно неправильно: будто это связано с вопросом миграции. Это вопросы торговли. Честно говоря, был разочарован некоторыми комментариями. Что-то у нас с ксенофобией какие-то проблемы возникли. Или, может быть, это локальная группа людей, и не надо на всех переносить», – заявил Александр Соколов.

Данное соглашение о сотрудничестве предполагает укрепление экономических и гуманитарных связей между российским и таджикистанским регионами. Встреча Соколова с представителями Средней Азии прошла в Москве в рамках визита иностранной делегации под руководством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее губернатор акцентировал внимание на том, что цель документа – стимулирование торговли с Таджикистаном. Глава региона отметил недостаточный объем импорта товаров из среднеазиатской республики в Кировскую область, несмотря на имеющиеся возможности. В частности, чиновник считает, что фрукты и овощи из Хатлонской области, где собирают три урожая в год, могли бы пользоваться спросом среди кировчан. Александр Соколов предложил организовать бизнес-миссию из Кирова в Таджикистан.