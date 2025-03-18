Движение первых провело акцию, приуроченную к воссоединению Крыма с РФ
Участники Движения первых провели акцию "Краски Крыма" в День воссоединения Крыма с Россией.
Дети узнали о республике и подготовили творческие работы, сообщает пресс-служба движения.
"Участники Движения первых со всей страны провели акцию "Краски Крыма", приуроченную к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Ребята вместе с друзьями и родителями с 12 по 18 марта участвовали во встречах, на которых узнавали об истории республики и ее достопримечательностях. Они готовили творческие работы с изображениями известных мест Крыма и рассказывали о них своим одноклассникам и друзьям", - говорится в сообщении.
В мероприятиях приняли участие дети из разных регионов России. Они не только создавали рисунки, но и мастерили поделки, украшали окна, проводили викторины и познавательные игры. Организаторы сообщают, что акция позволила участникам движения больше узнать об истории и географии Крыма.
"Прошло одиннадцать лет с того момента, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Этот день, 18 марта, навсегда останется важнейшей датой в истории нашей страны. Полуостров богат своей многовековой историей, культурой, традициями. Но главная его ценность - это его люди, добрые, смелые, непокорные. Сейчас в Крыму действуют 638 первичных отделений Движения первых. Ребята активно принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях движения, проявляют инициативу, вносят свой вклад в развитие своей малой родины и своей страны", - отметил председатель правления Движения первых Артур Орлов.