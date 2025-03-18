Движение первых провело акцию, приуроченную к воссоединению Крыма с РФ

Участники Движения первых провели акцию "Краски Крыма" в День воссоединения Крыма с Россией.

Дети узнали о республике и подготовили творческие работы, сообщает пресс-служба движения.

"Участники Движения первых со всей страны провели акцию "Краски Крыма", приуроченную к памятной дате воссоединения Крыма с Россией. Ребята вместе с друзьями и родителями с 12 по 18 марта участвовали во встречах, на которых узнавали об истории республики и ее достопримечательностях. Они готовили творческие работы с изображениями известных мест Крыма и рассказывали о них своим одноклассникам и друзьям", - говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие дети из разных регионов России. Они не только создавали рисунки, но и мастерили поделки, украшали окна, проводили викторины и познавательные игры. Организаторы сообщают, что акция позволила участникам движения больше узнать об истории и географии Крыма.