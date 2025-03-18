Три года с Россией: как изменилась жизнь в Мелитополе

Раскинувшийся в 50 километрах от Азовского моря Мелитополь был освобожден российскими бойцами на второй день специальной военной операции. За прошедшие три года он стал самым быстрорастущим городом России: его население увеличилось на 80 процентов - со 140 тысяч до 250 тысяч человек.

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Корреспонденты "РГ" собственными глазами увидели, как за три года изменилась новая столица Запорожской области.

"Топоним Мелитопольский появился на карте 2 февраля 1784 года, когда на месте Крымского ханства указом Екатерины II была учреждена Таврическая губерния, один из уездов которой был назван Мелитопольским. Само слово "Мелитополь" можно перевести с древнегреческого языка, как мелита - мед и полис - город, то есть название буквально означает "медовый город", - вещает металлическим голосом аудиогид из смартфона, а за окном автомобиля проносятся знаменитые черешневые и персиковые сады.

На подъезде к городу останавливаемся в кафе "Парадиз". Рядом - шиномонтаж и автомойка, АЗС "Гефест", магазины с банкоматами и терминалом оплаты мобильной связи. Чай и кофе в ассортименте. Чистый туалет. Оплата - наличными, банковской картой или по штрих-коду, как и в других российских супермаркетах.

О том, что Мелитополь находится на прифронтовой территории, напоминают лишь солдаты с автоматами на блокпостах и билброды, где местным жителям напоминают об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом.

Из других примет времени - это некорректно работающие автомобильные навигаторы, хотя мобильный интернет в городе "летает". В дополнение к операторам "большой тройки" в регионе действует пара местных сотовых компаний. Кстати, навигаторы также могут "заблудить" не только автомобилистов, но и пешеходов. Дело в том, что в городе многие улицы и переулки сменили украинские названия на советские. Улица гетмана Петра Дорошенко стала улицей Максима Горького, Медовая переименована в улицу писателя Аркадия Гайдара, Украинская стала Советской. В 2023 году появились улицы имени журналистки Дарьи Дугиной, первого главы ДНР Александра Захарченко и императрицы Екатерины Великой. Гаджеты порой "не видят" новых названий и ориентируются на старые.

- После распада СССР экономика Мелитополя пережила глубокий кризис. Ситуацию усугубила гиперинфляция в первой половине 1990-х годов. Практически все предприятия, одно за другим, были ликвидированы, а их имущество разворовано либо продано за бесценок. Сотрудников массово увольняли. Многие стройки, начатые в 1980-х годах, были остановлены. Экономический спад привел к высокой смертности и снижению рождаемости. До СВО население Мелитополя уменьшилось более чем на треть. Несмотря на обстрелы и налеты украинских дронов в городе сейчас строятся новые объекты. Например, в прошлом году открылся корпус Мелитопольского областного онкологического диспансера. Мы ждали этого события 30 лет. Теперь пациенты из Запорожской и Херсонской областей смогут на начальной стадии выявить опасное заболевание и получить современное лечение, не выезжая в другие регионы России, - рассказал "РГ" руководитель Ассоциации ветеранов СВО Запорожской области Александр Остапенко.

Город поражает красивыми скверами, просторными улицам и бульварами. Дороги выше всяких похвал, установлены новенькие светофоры. Хотя в историческом центре некоторые улицы имеют булыжное, а не асфальтовое покрытие. Но это только добавляет шарма.

Кстати, Мелитополь заметно помолодел: в глаза бросается большое количество юношей и девушек. Это и неудивительно, так как в городе сформирован главный вуз Запорожской области - Мелитопольский государственный университет, что привлекло новых студентов, многие из которых приехали из других регионов России.

В Мелитополе очень много улыбающихся лиц. Юноши и девушки не скрывают свои эмоции. Парни дарят избранницам цветы. Целуются. Многие охотно фотографируются возле новых артобъектов на площади Победы у ДК Шевченко. В парке Горького по аллеям гуляют родители с детьми, а у ротонды "Мелитополь" проходят фотоссесии новобрачных.

- Стали чаще играть свадьбы. Очень много военнослужащих женятся на местных девушках, и, конечно, растет рождаемость. В феврале на свет появились 94 мальчика и 84 девочки. Самые популярные женские имена - София, Александра, Аделина, Виктория, а для мальчуганов - Тимофей, Богдан, Глеб и Кирилл, - рассказала сотрудница загса.

Благодаря весеннему теплу открыты уличные кофейни и рестораны. Меню рассчитано на любой вкус и кошелек, однако в 22:45 заведения закрываются, так как в 23:00 наступает комендантский час. И до пяти утра по городу будут передвигаться только военные и полицейские.

Исправно работает общественный транспорт. Проезд на маршрутке и автобусе большой вместимости стоит 25 рублей. Платить можно картой или наличными. Кстати, о транспорте. Яркой приметой того, что мелитопольцы поверили в Россию, стало открытие в городе десяти автошкол, то есть люди хотят строить свою жизнь в новой стране.

Одно из самых популярных мест - это мультимедийный патриотический парк "Россия - моя история". Здание действительно потрясает размерами: площадь музея - пять тысяч квадратных метров. Здесь с помощью самого современного оборудования наглядно рассказывается о главных событиях российской истории. Вход бесплатный. И для детей, и для взрослых.

- Музей был построен в кратчайшие сроки на месте разрушенного машиностроительного завода. Киевские правители долгие годы пытались стереть нашу память, лишить нас истинной истории. Главная задача - не повторить той ошибки, которую совершили предыдущие поколения. Нужно, чтобы молодежь держалась за свою землю и историю. Мы делаем упор на работу с молодыми, пытаемся донести, что Россия - наша с вами одна большая страна, с которой мы все исторически и духовно связаны. Планируем выставки, посвященные и современным событиям, в том числе героям СВО. Парк уже посетили свыше 55 тысяч детей и взрослых, - рассказал заместитель директора музея Сергей Ставков.

Школьники и студенты, пожалуй, самая патриотичная категория жителей Мелитополя. В городе множество молодежных волонтерских и спортивных организаций, которые регулярно проводят свои мероприятия.

- Всеми видами патриотической работы у нас охвачено порядка 20 тысяч человек. Ребята очень инициативные. Например, у нас 19-летний парень с позывным Шахид рядовым добровольцем ушел на СВО. Через год вернулся уже командиром подразделения с тремя государственными наградами, - рассказал начальник отдела патриотического воспитания министерства молодежной политики Дмитрий Мацевич.

Не остаются без внимания и школьники. Дети прекрасно адаптировались к учебному процессу по российским стандартам. К слову, украинский язык в школе никто не запрещает, факультативные уроки украинского есть во всех школах. Но больше всего мелитопольские школьники радуются экскурсиям в разные уголки России.

А в мелитопольской средней школе № 15 имени графа Комаровского недавно состоялась встреча учащихся с советским и российским писателем Сергеем Авдеенко. Автор более 60 художественных и историко-документальных произведений рассказал воспитанникам профильных классов Росгвардии о новейшей истории страны и презентовал свою книгу "Дневники украинской смуты".

- Творческий путь Сергея Авдеенко начался почти 50 лет назад: его первое произведение, рассказ "Медали", основанный на событиях из жизни литератора, было издано 9 мая 1975 года. Именно его Сергей Иванович называет точкой отсчета творческой биографии. Став очевидцем нескольких эпох, он, осознавая важность сохранения исторической истины и ответственность писателя перед будущими поколениями, в течение многих лет, начиная с "майдана", вел дневник, в котором отражались драматические события, происходившие на Украине в это время, - представила писателя председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.

Вот строки из новой книги Сергея Авдеенко: "Когда в ноябре 2013 года начался "майдан" в Киеве, я сделал первые записи в своем дневнике. События развивались: в феврале 2014 года бегство с Украины президента Януковича, захват власти националистами. А потом началась Русская весна в Крыму, воссоединение полуострова с Россией, события 2 мая в Одессе, народное восстание в Донбассе. Начало СВО России на Украине и народный референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации подвели итог моего многолетнего труда. Последняя запись была сделана 7 октября 2024 года. Длинная дорога наконец привела нас домой".