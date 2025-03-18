Мужчину, который сбил в Подмосковье дрон ВСУ из ружья, наградили

В Госдуме наградили 50-летнего жителя Московской области Александра Юдаева, который сбил из охотничьего ружья дрон украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Юдаев — бывший полицейский. 11 марта 2025 года он находился в своем доме в поселке Дулебино. Ночью он услышал шум и увидел в небе пролетающие дроны. Тогда мужчина схватил ружье, погнался за беспилотниками на машине, догнал один из них и начал стрелять. Юдаев рассказывал журналистам, что ему удалось попасть со второго раза.

Наградить экс-полицейского предложил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Сегодня Юдаева пригласили на заседание Госдумы, где он выступил перед депутатами и поблагодарил их за награждение.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте.