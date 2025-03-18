В Детском центре Музея Москвы готовятся к Музейным каникулам

Детский центр Музея Москвы – главная лаборатория по исследованию города для детей и подростков. Музейные каникулы – это насыщенная программа музейных мероприятий полного дня на время школьных каникул для детей от 7 до 14 лет.

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Долгожданная неделя весенних каникул с 7 по 11 апреля будет посвящена моде и пройдет под кураторством министра Глупых Идей Андрея Фейгина. Поэкспериментируем с техниками, создадим невероятные головные уборы и аксессуары, научимся дефилировать и представим зрителям собственную модную коллекцию!

Программа:

7 апреля, понедельник — «Украшение голов»

Исследуем блестящие головные уборы для просветления ума и украшения лица! Какие бывают шляпы? Как сделать, чтобы головной убор сидел не только прочно, но и элегантно? На все эти вопросы мы получим ответы в первый день каникул.

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8 апреля, вторник — «Одежда надежды»

Создаем верхнюю одежду, дарящую красоту и надежду! Следуя заветам Василисы Премудрой, сделаем рубахи, сарафаны и платья, в которых не стыдно будет выйти и в пир, и в мир. Используем самые разные материалы: ткани, бумагу и даже картон!

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9 апреля, среда — «Сапог или башмак?»

Как известно, лучшие творения природы — это туфли для Золушки и сапоги-скороходы! Мы тоже не будем отставать от моды и создадим обувь, полную веселья и свободы. Каждый выберет себе стиль и форму по ноге!

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10 апреля, четверг — «Польза и блеск»

Всевозможные аксессуары: от сумок до браслетов, от украшений до необычных штучек, которые украсят ваш образ. Сумки и шоперы, бусы и ожерелья, пух и перья — никаких ограничений и максимум практической пользы! Используем разнообразные материалы и декоративные средства, в том числе краски для росписи по ткани.

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11 апреля, пятница — «Дефиле»

Особый день: будем готовиться к грандиозному дефиле! Дорабатываем образы участников, корректируем дизайн и учимся ходить по подиуму, как настоящие супермодели. Итогом недели станет наш общий показ мод под восхищенные взгляды приглашенной публики!

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