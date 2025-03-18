В Челябинской области 625 семей наградят за долгий брак

В Челябинской области наградят 625 семейных пар, проживших вместе 50, 60 или 70 лет. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Таким парам, проживающим на территории Челябинска и Челябинской области, вручат знаки отличия «Семейное счастье», передаёт URA.RU.

Размер единовременного денежного пособия зависит от продолжительности брака и составляет 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни, 100 тыс. за 60 лет и 150 тыс. за 70 лет брака.

Ранее депутаты заксобрания Челябинской области приняли решение, что выплаты, которые получат пары-долгожители за долгий брак, не будут облагаться налогом на доходы физлиц.