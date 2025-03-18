Россиянам напомнили правила использования святой воды

Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», разъяснил в беседе с RT, как правильно использовать святую воду в православной традиции.

«Святая вода имеет огромную духовную силу и является одним из важнейших средств для верующего человека в борьбе с недугами и искушениями», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, депутат подробно рассказал о различных способах использования святой воды. Он отметил, что её можно и нужно пить натощак с молитвой.

«Принимая святую воду, мы освящаем свой внутренний мир, очищаем душу от скверны и наполняемся Божественной благодатью», — пояснил Иванов.

Особое внимание он уделил вопросам использования святой воды для исцеления от болезней.

«Верующие люди часто задают вопрос, можно ли умываться святой водой при болезни. Да, можно и нужно. Окропление святой водой, умывание ею, омовение ран — всё это может принести облегчение и исцеление, но только в том случае, если мы делаем это с верой и молитвой, уповая на милость Божию», — добавил общественник.

Иванов также отметил, что святой водой можно окроплять свой дом, рабочее место, чтобы защитить их от негативной энергии и призвать благословение Божие на наши дела.

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