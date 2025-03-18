Глава Росмолодежи призвал подростков не молчать о буллинге

Школьники не должны умалчивать, если подверглись травле, эту ситуацию надо обсуждать с ровесниками и взрослыми.

Об этом руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров сказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, как подросткам защитить себя от буллинга.

"Самое главное - нельзя замалчивать. То есть самое страшное, когда ребенок закрывается и не может об этом рассказать", - подчеркнул Гуров.

По его словам, "любая проблемная ситуация должна обсуждаться с родителями, с ровесниками, со взрослыми".