Новосибирский губернатор поздравил жителей региона с Крымской весной

В Новосибирской области центральное праздничное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией, прошло в Театральном сквере, перед Новосибирским театром оперы и балета.

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Губернатор Андрей Травников поздравил жителей региона с очередной годовщиной Крымской весны.

- Сегодня этот день воспринимается не просто как возвращение Крыма в родную гавань, а как начало большой, сложной истории, в которой наша страна с оружием в руках встала на защиту правды. Правды, за которую бьются наши ребята, и наша задача - довести начатое дело до конца, - сказал глава региона.

Андрей Травников отметил, что в этот знаменательный день каждый должен осознать, что его участие и помощь требуется тем, кто уже вовлечен в работу по помощи фронту, что без его участия победу добыть будет сложнее.

- А победу мы добудем, и у нас появится еще один повод для празднования - наряду с Днем Великой Победы, с Днем Крымской весны мы заработаем право на празднование еще одного значимого Дня Победы. Мы заработаем, завоюем это право, так же, как получили это право наши деды и прадеды. Для этого нужно только объединиться так же, как объединились крымчане в 2014 году, - подчеркнул губернатор.

К собравшимся в центре Новосибирска также обратились главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, командир отряда специального назначения 24-й отдельной Гвардейской Ордена Жукова бригады спецназначения Александр Яско.

По данным пресс-службы областного правительства, участниками праздничного мероприятия стали более 1000 жителей области.