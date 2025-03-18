«Афиша» приняла участие в конференции о креативных индустриях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Event-директор компании обсудил с участниками сессии, как обращение к прошлому помогает брендам строить будущее

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16 марта 2025 года в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра прошло образовательное событие – конференция CIBA (Creative Industries. Business. Art). Мероприятие было посвящено развитию креативных индустрий и объединению талантливой молодежи с представителями творческих профессий.

Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман выступил модератором дискуссии «Тренд на ностальгию: взгляд в прошлое как инструмент для будущего». Эксперты обсудили, почему обращение к опыту сегодня стало ключом к сердцам аудитории, раскрыли успешные кейсы, а также попробовали предугадать, что придет на смену этому тренду и останется ли он актуальным в 2025 году.

Среди выступающих на сессии: Наталия Белякова – руководитель лаборатории коммуникаций в креативных индустриях Высшей школы экономики; директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, Дарья Богдашова – арт-директор и руководитель отдела креативных инноваций буше, Кай Кириллов – креативный продюсер и ex. арт-директор Okko, Татьяна Максютенко – директор по маркетингу культурного квартала «Брусницын», Виталий Полонский – главный хормейстер хоров musicAeterna и Utopia.

В ходе дискуссии спикеры пришли к мнению, что ностальгия — больше чем тренд, это то, что присутствует с нами всегда. На фоне глобальной неопределённости она перестала быть просто трюком маркетологов, превратившись в мощное средство коммуникации с аудиторией. В эпоху цифрового перегруза, климатических кризисов и социальных трансформаций прошлое становится «тихой гаванью», где можно перевести дух.

Яков Трахман, event-директор «Афиши»: «Компании зачастую используют ностальгические мотивы для дополнительной мотивации людей к покупке услуг и товаров, делая упор на эмоциональную связь с прошлым. И это никогда не прекратится, потому что у каждого поколения своё ощущение прошлого. Мода на ретро в данном случае выступает в качестве одного из инструментов, позволяющих вызвать глубинную, но всегда индивидуальную ностальгию».

СIBA (Creative Industries. Business. Art) – проект, который создается магистерской программой «Менеджмент в индустрии впечатлений» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург совместно с Новой сценой Александринского театра с 2021 года. Программа сотрудничает с такими крупнейшими культурными учреждениями, как Государственный Эрмитаж, Александринский театр, ГМЗ «Царское Село», Музей Фаберже.