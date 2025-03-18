Патриарх Кирилл возглавил отпевание старца Илия в Оптиной пустыни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин отпевания своего духовника и духовника братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) в Казанском храме Введенского ставропигиального мужского монастыря "Оптина пустынь", передает корреспондент ТАСС.

В богослужении также участвуют митрополит Каширский Феогност (Гузиков) и несколько архиереев Русской православной церкви. Казанский храм переполнен, верующие стоят на площади перед ним и перед воротами монастыря. Служба транслируется с больших экранов, установленных во внутреннем дворе монастыря.

Перед началом отпевания в Казанский храм доставили венки от семьи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и самого патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита. Илий был духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни. Он умер на 94-м году жизни 15 марта.