НКО России представили 9 359 проектов на конкурс грантов 2025 года

Завершился прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов, который состоится в 2025 году. Свои проекты представили 9359 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

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Несмотря на то, что это уже двадцатый по счету конкурс фонда, 19 % НКО участвуют в нем впервые, отметили организаторы. Самыми популярными направлениями для получения гранта стали в нынешнем сезоне: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 1914 заявок (18 %); «Сохранение исторической памяти» – 1890 заявок (17 %); «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 1649 заявок (15 %).

Большинство заявок (5280, или 49 %) были поданы на получение гранта в размере до 1 миллиона рублей, а 4683 заявки (43 %) – на сумму от 1 до 5 миллионов рублей.

Решение по заявкам, которые не соответствуют требованиям конкурса, будет принято на заседании объединенного экспертного совета, которое состоится 28 марта.

Победители будут объявлены в июне, а финансирование их проектов начнется в июле, уточнили организаторы конкурса.

Напомним, к участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации из всех регионов России, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие в своем составе органов власти.