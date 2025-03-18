Успокоение для человечества: о чем говорит мироточение икон

В Луганской Народной Республике (ЛНР) замироточил список Казанской иконы Богородицы. В ноябре миро образовалось на рукаве младенца Иисуса Христа, об этом рассказала главная медсестра 28-го отдельного медбатальона 25-й армии Наталия Сумыгина. О чем говорит мироточение икон — выясняла «Вечерняя Москва».

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По словам священника Николая Савченко, подобных случаев в истории довольно мало. Как правило, это явление временное, оно всегда несет доброе знамение.

— К примеру, Иверская икона Божьей Матери мироточила без остановки на протяжении 15 лет. Это единственный в мире случай продолжительного мироточения. Икона находилась за границей, но в 1997 году был убит ее хранитель, ее неожиданно похитили. Это произошло уже после канонизации новомучеников современной России. Считалось, что это мироточение было символом скорого восстановления церквей, — рассказал Савченко.

А нынешний случай мироточения сулит умиротворение и успокоение для человечества, считает священник.

— Как мы понимаем, слово «мироточение» начинается от производного «мир», а значит несет в себе исключительно добрый смысл, — заверил собеседник «ВМ».

Иногда в попытке стать ближе к Богу сжигают свои паспорта и отказываются от других документов, потому что они могут привести в ад после смерти. Священник Савченко рассказал «ВМ», почему верующие люди остерегаются официальных документов.