Умерла народная артистка России Нина Токуренова, игравшая в "Старшем сыне"
17 марта ушла из жизни Нина Токуренова, советская и российская бурятская театральная актриса, сценаристка и режиссер.
Токуренова - народная артистка Российской Федерации и народная артистка Бурятской АССР.
Нина Токуренова родилась 24 января 1946 года. В 1966-м окончила режиссерско-театральный факультет Восточно-Сибирского института культуры в Улан-Удэ.
С 1967 года - актриса Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева, на сцене которого воплотила более ста образов в спектаклях "Плаха" по Айтматову, "Старший сын" по Вампилову, "Исповедь идиота" по Атутагаве и других.
Об уходе народной артистки сообщает ULAN.MK.RU со ссылкой на коллегу Токуреновой, детали не приводятся.