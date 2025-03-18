Умерла народная артистка России Нина Токуренова, игравшая в "Старшем сыне"

17 марта ушла из жизни Нина Токуренова, советская и российская бурятская театральная актриса, сценаристка и режиссер.

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Токуренова - народная артистка Российской Федерации и народная артистка Бурятской АССР.

Нина Токуренова родилась 24 января 1946 года. В 1966-м окончила режиссерско-театральный факультет Восточно-Сибирского института культуры в Улан-Удэ.

С 1967 года - актриса Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева, на сцене которого воплотила более ста образов в спектаклях "Плаха" по Айтматову, "Старший сын" по Вампилову, "Исповедь идиота" по Атутагаве и других.

Об уходе народной артистки сообщает ULAN.MK.RU со ссылкой на коллегу Токуреновой, детали не приводятся.