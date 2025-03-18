Второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года завершился, собрав 10 882 проекта от 9 359 некоммерческих организаций из всех регионов страны, из которых 19% участвуют впервые.

Прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года завершился 17 марта. Всего было подано 10 882 проекта от 9 359 некоммерческих организаций. Среди участников – НКО из всех 89 регионов страны, при этом 19% организаций заявили о себе впервые.

Самыми популярными направлениями для грантов оказались «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «сохранение исторической памяти», собравшие 1 914 и 1 890 инициатив соответственно.

Также значительное внимание было уделено социальной поддержке граждан – 1 649 проектов. Подавляющее большинство заявок (49%) касалось грантов до 1 млн рублей, 43% проектов запросили финансирование в диапазоне от 1 до 5 млн рублей.

Рассмотрение заявок, которые были поданы с вопросами о соблюдении положений конкурса, запланировано на заседании объединенного экспертного совета 28 марта. Победителей определят в июне, а поддержанные инициативы начнут получать финансирование в июле.

Фонд президентских грантов функционирует с апреля 2017 года. За это время было представлено 187 768 проектов, из которых 32 107 получили поддержку на общую сумму 71 млрд рублей.