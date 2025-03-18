В Калининградскую область пришло умеренное мартовское тепло

Во вторник 18 марта в Калининградской области будет облачная погода с периодическими прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +6 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

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В ближайшие дни тепло будет только усиливаться – до +12 в четверг.

«Атмосферное давление – 768 мм ртутного столба, ветер западный, 6 м/c», – отметили метеорологи.

В городах Пионерском, Зеленоградске и Балтийске на побережье термометр покажет +5 градусов днем, ночью температура опустится до +1 градуса.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что калининградцам объяснили, когда регион накроет южный воздух.