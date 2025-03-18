Адвокат Ефремова рассказал о «странностях» перед судом

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил Daily Storm, что возмущен появляющимися в последнее время фейками о якобы дерзком поведении его подзащитного в колонии. По мнению юриста, «кто-то хочет, чтобы Ефремов не вышел по УДО».

Канал Shot ранее написал, что ИК-4, где отбывает срок актер, якобы «поднята на уши» после звонка Ефремова другу, где он якобы обещал закатить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после выхода на волю. В посте отмечается, что рассмотрение ходатайства Ефремова об УДО, назначенное на 24 марта, могут отменить или перенести на несколько месяцев.

Однако это неправда, заверил адвокат Ефремова.

«Не думаю, что это произойдет. Из-за фейков заседания не переносят, — заявил он Daily Storm. — Некто действует по одной и той же схеме. В конце концов выясняется, что все это фейки».

Защитник артиста сообщил, что лично слышал слитую в Сеть телефонную запись якобы разговора Ефремова с товарищем. Но на ней голос другого человека, указал адвокат. «Конечно, голос не похож на Ефремова. Я с ним четыре года общаюсь. Там ни тембр, ни манера речи не его», — сказал Падалко.

«Ничего странного. Посто кто-то очень хочет, что он не вышел по УДО. Бывает. Я больше 30 лет в юридической сфере и не такие странности встречались», — резюмировал адвокат.

Прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) будет рассматриваться 24 марта. Падалко высоко оценивает шансы выхода актера на свободу раньше срока. Главное — меньше шумихи в СМИ, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение», отмечал в разговоре с Daily Storm адвокат артиста.

Ранее Падалко опровергал слухи о «секретном формате» ходатайства об УДО для Ефремова и сообщения о том, что осенью подзащитному якобы было отказано в освобождении. К категории фейков Падалко относил и «новость» о том, что Ефремов якобы собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.

Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы в июне 2020 года. Он выехал на встречку и врезался в фургон. 57-летний водитель Сергей Захаров умер в больнице. В ходе медосвидетельствования было установлено: в момент ДТП артист был пьян. Ефремова осудили на восемь лет, а затем срок смягчили до семи с половиной.

В 2023 году Ефремов подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но затем отозвал его. В УФСИН по Белгородской области заявляли, что защита артиста не подавала прошение об УДО.