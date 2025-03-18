Инфекционист рассказала, в каких регионах РФ уже стоит опасаться клещей

Популярные туристические направления — Сочи, Крым, Байкал, Камчатка, Алтай, Карелия — нельзя назвать безопасными с точки зрения контакта с клещами. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, в теплых регионах эти насекомые активны круглый год. В Сибири и на Дальнем Востоке клещевого энцефалита много, но от него есть прививка.

«При боррелиозе характерно появление пятен. Это может быть одно крупное пятно на месте укуса или в другом месте, реже — несколько пятен. Затем пятно превращается в кольцо, которое постепенно увеличивается в размере», — пояснила Мескина в интервью «Абзацу».

Врач уточнила, что если клещ инфицирован, профилактика боррелиоза проводится с помощью антибиотиков. При клещевом энцефалите — с помощью иммуноглобулина

Издание отмечает, что в Московском регионе уже фиксируются случаи обращения людей к врачам после укуса клещей. В 2025 году сезон их активности начался раньше из-за аномально теплой весны.

Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что сезон активности клещей в 2025 году может начаться раньше.