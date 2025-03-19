В РФ предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения

В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю оплачиваемого отпуска для работников, которые откажутся от курения. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
«На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится отечественным компаниям в 443 млрд рублей», — отметил аналитик.
По его словам, это происходит из-за частых перекуров и снижения производительности труда. Более того, хронические болезни, в том числе связанные с регулярным потреблением табака и ранней смертностью, снижают показатели ВВП на 4%, отмечено в письме.
Таким образом пристрастие миллионов работников к курению не только наносит ощутимый вред им самим, но и создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также причиняет ощутимый вред национальной экономике, заметил Орлов.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — написано в обращении.
Ранее стало известно, что закон, который увеличивает до 2 млн рублей максимальный размер штрафа за продажу несовершеннолетним вейпов, табака и кальянов, получил одобрение Совета Федерации.