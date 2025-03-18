В Калужской области прошли похороны духовника патриарха Кирилла

Духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия (в миру Алексей Ноздрин) похоронили у Воскресенской часовни в мужском монастыре Оптина пустынь, который находится в Калужской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Отпевание священнослужителя состоялось в Казанском храме монастыря. Там же прошло прощание с ним.

Илий ушел из жизни поздно вечером 15 марта на 94-м году жизни.

Алексей Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов он учился в Саратовской семинарии, а после в Ленинградской духовной академии.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.