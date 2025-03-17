Статуя Свободы в Москве: почему её уничтожили в 1941 году

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы», - возможно, этими строками Велимира Хлебникова вдохновлялся скульптор Николай Андреев, автор памятника Свободе, открытого в 1919 году. Монумент, изображавший Свободу в виде полуодетой женщины, неоднозначно воспринимался современниками, и был уничтожен за пару месяцев до начала Великой Отечественной войны. О причинах сноса памятника на Советской (ныне Тверской) площади до сих пор ведутся споры.

Создание памятника

Место на площади перед Домом Моссовета освободилось после того, как коммунисты демонтировали простоявший 6 лет памятник освободителю Болгарии генералу Скобелеву.

Конкурс на лучший проект нового памятника, объявленный в августе 1918 года по инициативе Ленина, выиграл малоизвестный тогда архитектор Осипов. В предложенном им варианте монумента центральное место занимал обелиск высотой 26 метров, который возвели уже к первой годовщине революции. Через год памятник был дополнен бетонной статуей авторства Николая Андреева. Поза женщины со вздёрнутой рукой отдалённо напоминала американскую Статую Свободы, кроме того, скульптор испытал влияние античной скульптуры Ники Самофракийской. По данным историков, Андрееву позировали племянница режиссёра Станиславского Вера Алексеева и врач Екатерина Кост.

Название сооружения так и не устоялось – помимо первоначального употреблялись также названия «монумент Советской конституции» и «обелиск Октябрьской революции». Монумент Свободы одни современники упоминали в числе «наиболее интересных по замыслу и выполнению» памятников ленинского Плана монументальной пропаганды. Другие же считали обелиск и скульптуру «банальными» и «безвкусными».

Ликвидация

В 20-30-е годы на Советской площади часто проводились митинги, с балкона у подножия статуи выступали ораторы, к праздникам обелиск украшали огнями. Однако времена менялись, и, видимо, даже художественно воплощённая идея Свободы уже слишком явно контрастировала с тем режимом, который установился в Советском Союзе.

В ночь с 20 на 21 апреля 1941 года рабочие заложили под скульптурой взрывчатку и в одно мгновение уничтожили памятник, успевший стать одним из символов столицы СССР. По официальной версии, обветшавший монумент «не соответствовал архитектурному ансамблю» реконструируемой улицы Горького. Однако многие исследователи считают такое объяснение слишком поверхностным.

Возможно, виной всему стали выгравированные на обелиске слова устаревшей советской конституции. «Отец народов» хотел видеть в центре столицы целый «Проспект Конституции», на котором должны были стоять два обелиска со строками нового, уже «сталинского», основного закона 1936 года. На Советской же площади вместо абстрактной фигуры-идеи должен был появиться другой, более «понятный массам» памятник.

«В одном из уголков сквера перед зданием института Маркса – Энгельса – Ленина устанавливается облицованный гранитом двухметровый пьедестал, на котором будет воздвигнута монолитная скульптура В.И. Ленина из полированного гранита», - сообщила 24 апреля газета «Правда».

По одной из версий, уничтожить статую Свободы предложил конкурент Андреева, официозный скульптор Сергей Меркуров, а в партии за эту «операцию» отвечал Лазарь Каганович. От монумента уцелела только голова скульптуры. После взрыва её подобрали среди руин сотрудники Третьяковской галереи и до 1967 года хранили в запасниках, никому не показывая.

Проект восстановления

При Хрущёве, который в пику сталинизму провозгласил «возврат к ленинским нормам», некоторое время вынашивалась идея восстановления памятника Свободе. Правда, на прежнем месте, напротив Моссовета, с 1954 года уже высился памятник основателю российской столицы Юрию Долгорукому, и было решено его не переносить. Нового места для советской статуи Свободы вплоть до Перестройки так и не отыскали. В начале 90-х годов совершенно иной по масштабам и задумке «памятник Свободе» появился напротив Сахаровского центра в Сыромятниках – он представляет собой два фрагмента разрушенной Берлинской стены.