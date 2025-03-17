Разработаны методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

Военные медики для лечения отравившихся во время операции «Поток» бойцов разработали методы, которые ранее никто не использовал. Об этом рассказали в госпитале спецназа «Ахмат» военкору RT Владу Андрице.

По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с явлениями пневмонита. При этом симптомы проявляются не сразу. Он отметил, что проявляется неспецифическое воспаление легких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в трубе.

Вредные вещества выводят из организмов российских бойцов специальными препаратами. При этом с аналогичной проблемой еще никто в мире не сталкивался.

Ранее участника прорыва в Суджу по газовой трубе Евгения Зайцева госпитализировали с тяжелым отравлением. Подробности его состояния не уточнялись. В соцсетях земляки пожелали российскому военнослужащему скорейшего выздоровления.

Операцию «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины в Судже разрабатывали в течение месяца. Сообщалось, что для ее реализации российские военные откачали из трубы остатки газа и наполнили ее воздухом, а также создали условия для длительного пребывания там солдат. В результате более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу.