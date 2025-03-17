"Движение первых" открыло прием заявок на конкурс "Лидер XXI века"

"Движение первых" запустило прием заявок на конкурс детей и молодежи "Лидер XXI века. Новые горизонты". В финале конкурса будут определены лучшие лидеры страны, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Всероссийский конкурс "Лидер XXI века" - это отличная возможность воспитать общественных лидеров и наставников в детско-юношеской и молодёжной среде. Это возможность для каждого участника получить новые знания и навыки, которые помогут в формировании проектных команд и реализации социально значимых инициатив, направленных на развитие деятельного патриотизма. Убежден, опыт, полученный в конкурсе, даст ребятам возможность еще более эффективно реализовывать себя в деятельности Движения первых и других детских и молодежных общественных объединений по всей России", - приводит пресс-служба слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.

Как отмечают организаторы, "Лидер XXI века" - это площадка для диалога поколений, где дети и взрослые могут рассказать о деятельности представляемых общественных объединений, работе своих команд, обменяться опытом. Благодаря конкурсу молодое поколение получает поддержку в реализации проектов, направленных на решение актуальных проблем общества.

"Лидер XXI века" - один из наиболее востребованных конкурсов среди лидеров детских и молодежных общественных организаций России. Участие во всероссийских конкурсах такого уровня закаляет, позволяет начать свой профессиональный путь здесь и сейчас, развивает навыки и умения, а самое главное, молодежь приобретает друзей-единомышленников из разных уголков нашей страны", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В этом году конкурс полностью обновил номинации участников. Принять участие могут все желающие от 14 до 35 лет - и участники движения, и их наставники. Номинации конкурса для школьников и студентов совпадают с миссией движения - "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в движении" и "Быть первыми". Проявить себя участники в возрасте от 14 до 25 лет могут по разным направлениям: от патриотики и экологии до культуры и профориентации. Для наставников доступны номинации "Наставник первых" и "Вожатый первых".

Прием заявок продлится до 13 апреля. Подать заявку на участие в конкурсе можно на автоматизированной платформе "Движения первых". Финал проекта пройдет с 20 по 24 сентября в Казани. Участников ждут уникальная образовательная и культурная программы, встречи со знаменитыми спикерами, творческие мастер-классы и деловые игры.