В российском регионе массово уволились врачи скорой помощи

Сотрудники станции скорой медицинской помощи (СМП) в городе Миассе, расположенном в Челябинской области, массово подали заявления на увольнение. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на письмо, обнародованное врачами.

В тексте говорится, что медики решили уволиться по двум причинам. Первая — это низкий уровень заработной платы, из-за чего люди вынуждены совмещать работу на станции СМП с работой в других местах. Вторая — решение руководства расформировать единственную бригаду психиатрического профиля, которая была ответственна за выезды к агрессивным пациентам.

По информации журналистов, к текущему моменту заявление на увольнение написали более 35 человек. В письме врачей подчеркивается, что они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить возникшие на станции СМП проблемы, но ответа так и не последовало.

«С 1 апреля [2025 года] Миасс может остаться без скорой медицинской помощи», — отмечается в обращении.

В декабре 2024 года директор одной из ветеринарных клиник в городе Первоуральске в Свердловской области заставила подчиненную написать заявление об увольнении после того, как узнала о ее беременности. После этого женщина обратилась в прокуратуру, сотрудники которой через суд добились отмены приказа об увольнении. Кроме того, инстанция обязала руководство клиники выплатить беременной сотруднице более 115 тыс. рублей.