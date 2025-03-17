Иностранные военные примут участие в параде 9 мая в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что военные из Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своей речи по итогам переговоров между Россией и Таджикистаном. По словам Путина, президент Таджикистана Эмомали Рахмон согласился прислать военных на парад 9 мая в Москве. Сколько всего иностранных военных прибудет на парад, Путин не уточнил.

«Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади», — заявил он.

Ранее Путин пригласил главу Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 80-летия Победы в Москве.