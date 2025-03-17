Священник РПЦ рассказал, какая смерть считается постыдной

Протоиерей Феодор Бородин напомнил, что далеко не каждая внешне постыдная смерть действительно считается позорной. Священник рассказал, какие смерти Русская православная церковь (РПЦ) на самом деле считает постыдными.

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В качестве примера Бородин привел гибель мученика Фаддея Тверского, которого утопили в тюремном туалете. Тем не менее, церковь признает его смерть великой и святой. По словам священника, многие святые погибли не в окружении близких и любимых, а в муках и остались без погребения, но их кончина имеет глубокий смысл. Действительно добродетельной смертью РПЦ считает ту смерть, к которой человек, ведущий праведную жизнь, заранее готовится.

Постыдной же принято считать смерть человека, который провел свою жизнь вдали от Бога, поскольку в этом случает его жизнь считается бессмысленной с точки зрения православного учения. При этом наитяжелейшей трагедией для христианина, по словам, Бородина считается самоубийство, передает портал «Главный региональный».

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