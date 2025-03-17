В России отреагировали на призыв к женщинам носить мини-юбки для повышения рождаемости

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с RT заявление калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, который предложил женщинам носить мини-юбки для «повышения демографии».

«Надеюсь, это краткий приступ весеннего гормонального всплеска, который не повлияет на профессиональные качества этого парламентария. Короткие юбки никак не влияют на демографию. Демографии способствует серьёзный настрой обоих родителей и желание строить семью. А созерцание прелестей провоцирует лишь похоть и блуд», — подчеркнул он.

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Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко.

Депутат также заявил, что «в 70-х все ходили в мини, и браки были крепкие».

«Реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини (...) Ребята встречаются, потом брак, потом дети. Я это имел ввиду», — пояснил он.

Свой пост Руденко сопроводил фотографией девушки в кожаной мини-юбке. В комментариях жители начали высказывать негодование. В частности, депутатам предложили самим ходить весной без брюк.

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Слова депутата Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгения Руденко о мини-юбках для женщин — это бред сумасшедшего, считает депутат нижней палаты парламента Нина Останина. Ее ответ приводит РИА Новости.

«Если честно, мне привычно не обсуждать законодательные инициативы, которые уже юридически оформлены, а не представляют собой бред сумасшедшего, который в голове одного отдельно взятого депутата города Тарусы», — сказала парламентарий.

Останина порекомендовала законодателям Тарусы принять закон об отзыве депутатов. Это нужно для того, чтобы избиратели поняли, как можно отозвать депутата, у которого нет понимания, что нужно людям.

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Не исключён рост числа изнасилований.

Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила врач-психотерапевт Лариса Никитина.

«Каким образом ношение короткой юбки повлияет на повышение демографии? Это может максимум повлиять на количество изнасилований. Призыв носить короткие юбки — большей глупости сказать нельзя. Как это может повлиять на демографию? Чтобы поднимался прирост населения, у людей должны быть условия. Дети рождаются не потому, что люди совокупляются. Это, конечно, фактор, без этого дети не рождаются, но, чтобы люди рожали детей, они должны чувствовать себя в безопасности. Они должны понимать, что у них есть работа, жильё, перспективы. Это не процесс, когда надо пойти совокупиться и родить ребёнка, это совершенно разные процессы».

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Предложение депутата гордумы Тарусы Евгения Руденко носить девушкам мини-юбки не относится к демографии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, инициативу парламентария можно назвать популярным у молодёжи словом «кринж».

«Оно достаточно адекватно описывает предложение этого депутата, которое к демографии и ценностями по определению не может иметь никакого отношения», - заключил Кипшидзе.

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Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», призвал в беседе с RT провести проверку высказывания калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, который предложил женщинам носить мини-юбки для «повышения демографии».

«Сейчас вся общественность выступает за укрепление семейных ценностей, за мораль и духовное развитие. Мы убеждены, что привлекательность русской женщины заключается не в провокационной одежде, а в её скромности, мудрости и доброте. Именно эти качества делают женщину желанной для построения прочной и любящей семьи», — подчеркнул Иванов.

По мнению депутата, подлинная сила женщины заключается в её способности быть матерью, хранительницей домашнего очага и при этом успешно самореализовываться в профессиональной сфере, если у неё есть такое желание и возможности.

«Мы должны поддерживать женщин в их стремлении к образованию, профессиональному росту и карьерным достижениям. Однако важно не забывать о нравственных принципах и сохранении женственности, которая проявляется не во внешних атрибутах, а во внутреннем мире и действиях», — добавил собеседник RT.

Председатель движения «Россия Православная» отметил, что откровенная одежда уместна на пляже, но не в повседневной жизни женщины, стремящейся к созданию семьи и укреплению традиционных ценностей.

«Мы должны прививать молодёжи уважение к женщине как к будущей матери и хранительнице семейного очага. Важно помнить, что будущее России напрямую зависит от нравственности и духовности нашего молодого поколения. А подобные высказывания депутатов следует рассматривать на комиссиях по этике и проверять на соответствие национальным приоритетам», — подытожил Иванов.

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