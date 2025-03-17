Прокуратура Парижа обязала основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вернуться во Францию до 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское ведомство.

Отмечается, что судебный контроль в отношении Дурова был приостановлен до 7 апреля — ранее стало известно, что он покинул Париж и вылетел в Дубай. При этом, согласно принятым мерам контроля, Дуров обязан дважды отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

«Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей», — сообщили в прокуратуре.

Дуров подтвердил возвращение в Дубай

Напомним, что 24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в Париже. Его обвинили в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram — по мнению французской прокуратуры, Дуров причастен к этим преступлениям из-за своего отказа сотрудничать с властями. Позже его взяли под судебный надзор за залог в 5 миллионов евро.